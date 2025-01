Lapresse.it - India, milioni di devoti indù al festival Maha Kumbh

disi sono radunati innella città di Prayagraj per dare il via al, unconsiderato il più grande raduno religioso al mondo. Nel corso delle prossime sei settimane, i pellegrinisi riuniranno alla confluenza di tre fiumi sacri — il Gange, lo Yamuna e il mitico Saraswati — dove prenderanno parte a rituali elaborati, sperando di iniziare un viaggio per raggiungere il fine ultimo della filosofia: la liberazione dal ciclo delle rinascite. I fedeli credono che immergersi nelle acque dei fiumi sacri, li purificherà dai peccati passati e porrà fine al ciclo delle reincarnazioni, specialmente nei giorni delconsiderati particolarmente propizi. Secondo le autorità, nei prossimi 45 giorni si prevede l’arrivo a Prayagraj di almeno 400di persone — un numero superiore alla popolazione degli Stati Uniti.