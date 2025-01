Ilnapolista.it - Il razzismo torna a infestare la Serie B: Reggiana-Bari sospesa per 7? per gli ululati contro Dorval

LaB infestata dale dal sessismo. Ieri due i casi sul campo dellae sul campo del Brescia. “Vittime il baresee il doriano Akinsanmiro”. A ricostruire quanto successo è Repubblica.Leggi anche: De Siervo annuncia il riconoscimento faccialescontri eininB, vittimee AkinsanmiroScrive il quotidiani:stataper 7?, sul finire del primo tempo, per gli insulti razzisti al barese Mehdi, francese di madre algerina e padre di Reunion, che si è poi sfogato sui social: «Purtroppo esistono ancora delle persone stupide. Questo sport troppo bello per essere rovinato da queste persone. Vergognatevi». La partita, finita 0-0, stata burrascosa specie nei primi 45, tra gol annullati ed espulsioni, e il clima in campo e fuori si è surriscaldato finché l’arbitro Prontera ha sospeso la gara per gli, seguendo alla lettera le indicazioni ribadite di recente dal designatore Rocchi.