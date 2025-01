Ilfattoquotidiano.it - “Il mio cane correva e volava attraverso le finestre mentre urinava, è stato terrificante”: allarme per la nuova “sindrome del lupo mannaro”. Ecco cosa sta succedendo agli animali domestici

La chiamano ladele somiglia a quella della “mucca pazza”, ma in questo caso invece dell’uomo colpisce i cani. Come riportano diverse testate olandesi, dall’estate scorsa in Germania oltre 50 cani si sono ammalati gravemente dopo aver masticato ossa contaminate. Tredici di questi cani sono addirittura morti. L’agenzia per la sicurezza alimentare olandese (NVWA) ha diramato un avviso ufficiale rispetto a quattro tipo di ossa bovine fornite dalla ditta Barkoo.che sono state collegate direttamente a 47 casi segnalati ai veterinari.I cani hanno sviluppato una condizione neurologica comunemente nota come “del”, caratterizzata da elevata ansia, agitazione e ululati eccessivi simili a quelli dei lupi. La NVWA ha prelevato campioni di ossa acquistate dai proprietari per analizzarle,la società madre di Barkoo, la tedesca Matina, li ha ritirati dalla vendita sui siti web Zoopla e Bitiba.