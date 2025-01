Lortica.it - Il Governatore Giani e il buco senza fine della sanità toscana

Iltorna al centro delle critiche per l’ennesimonel bilanciopubblica, che anche quest’anno segna un deficit di 251 milioni di euro. Nonostante le promesse di miglioramento, il sistema sanitario regionale continua a scontrarsi con gravi disservizi, una cronica carenza di personale medico e paramedico, lunghe attese per visite e interventi, e una gestione che sembra sempre più lontana dall’essere virtuosa.La fusione delle ASL, presentata anni fa come una misura per semplificare e razionalizzare il sistema, non ha portato ai risultati sperati. Anzi, ogni anno il copione si ripete: buchi nel bilancio e perdite che gravano sulle spalle dei cittadini. Le cosiddette “Aree Vaste”, istituite per migliorare l’efficienza, sono diventate invece sinonimo di complessità e disorganizzazione.