Tvzap.it - “Grande Fratello”, tre nuovi ingressi nella casa? C’è anche la famosa attrice

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Durante la prossima puntata del, in onda stasera, lunedì 13 gennaio 2025, su Canale 5, cambieranno nuovamente le carte in tavola con un altro abbandono e dei. Dopo l’abbandono di Jessica Morlacchi, che non ha accettato il provvedimento durante la scorsa puntata, è molto probabile che un altro concorrente deciderà di abbandonare il reality show di sua spontanea volontà. Inoltre, secondo le più recenti indiscrezioni, pare che ci saranno dei. (Continua dopo le foto) Leggi: “Abbandona Domenica In”: Mara Venier di stucco, cos’è successo con l’ospiteLeggi: “”, chi sarà il prossimo concorrente eliminato: i risultati dei sondaggiChi lascerà ladel “” staseraNonostante la puntata particolare tra televoti annullati in precedenza e provvedimenti disciplinari, l’appuntamento dell’8 gennaio si è concluso con le nomination di rito.