361magazine.com - Grande Fratello, Lorenzo e le 5 docce, Stefania Orlando: “dovevi lavarti la coscienza?”

Leggi su 361magazine.com

e la frecciata aSpolverato a proposito delle numerosefatte ieri– Prima dell’ora di pranzo un gruppetto di gieffini si è radunato nel soggiorno. Tra loroaccanto a Amanda Lecciso. In casa oggi tante chiacchierate inerenti il gioco, soprattutto per la difficoltà delle nomination.Mentre i gieffini chiacchieravano è spuntatoin accappatoio e lìe gli altri hanato il fatto che proprio ieri il gieffino si è fatto cinque volte la doccia.Così(che non le manda a dire) gli ha lanciato una frecciata: “la?”Leggi anche–>, recap prepuntata: cosa è successo nella casaLa risata comune è stata immediata con Loredana Lecciso che l’ha punzecchiato: “Dovresti farne un’altra perché secondo me non ha funzionato”.