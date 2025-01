361magazine.com - Grande Fratello, le anticipazioni di lunedì 13 gennaio: il ritorno di Jessica Morlacchi per il faccia a faccia

Leggi su 361magazine.com

Alstasera si terrà il responso del televoto eliminatorio ma anche sorprese per Zeudi e Helena e ildi. LeQuesta sera,13, altorneràper uncon Luca e Helena.lo scorso mercoledì durante la diretta ha abbandonato il televoto sottraendosi alla decisione delche l’aveva mandata al televoto d’ufficio insieme a Helena e Ilaria per degli atteggiamenti irrispettosi che le tre avevano adottato.Ci sarà spazio anche per le sorprese. Infatti Helena riceverà la visita della sua amica Nikita: tra le due esiste un legame speciale. Mentre Zeudi riceverà la visita di sua madre Maria Rosaria, vero pilastro della famiglia: una donna capace di crescere tre figli tra mille difficoltà.