Grande Fratello | Helena e Nikita di nuovo insieme Shaila eliminata?

Prestes protagonista indiscussa di questa edizione del. In negativo, sia chiaro. Ma d’altro canto di personaggi che si sono messi in luce per momenti positivi all’interno della Casa ce ne sono ben pochi.Prestes e Ilaria Galassi erano finite al televoto dopo le scempiaggini che avevano compiuto nei primi giorni delanno - lancio del bollitore, tentativo di aggressione fisica, insulti vicendevoli: non ci hanno fatto mancare nulla -, mentre Jessica Morlacchi aveva chiesto deciso di abbandonare il reality show. Peraltro senza che il conduttore Alfonso Signorini abbia fatto nulla per trattenerla. Cosa succederà nella puntata deldi oggi lunedì 13 gennaio 2025? Detto che Jessica Morlacchi non rientrerà nella Casa, sarà qualcun altro a tornare “sul luogo del delitto”:Pelizon, già vincitrice del, arriverà per dare supporto all’amicaPrestes.