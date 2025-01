Oasport.it - Giro d’Italia 2025: presentato il percorso. Ci sono il Mortirolo e il Colle delle Finestre

Svelata oggi in quel di Roma, nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica-Ennio Morricone, l’edizione numero 108 del. Tolto il velo suldella Corsa Rosa che, come annunciato in precedenza, prenderà il via (per la prima volta) dall’Albania.tre le tappe in terra albanese, tutt’altro che scontate, dal 9 maggio: la prima e la terza, Durazzo-Tirana e Valona-Valona, presentano arrivi mossi, mentre la seconda, una cronometro individuale di 13,7 chilometri nella capitale, potrà già muovere la classifica.Ritorno in Italia, dopo il primo giorno di riposo, il 13 maggio dalla Puglia, precisamente da Alberobello, con la prima volata di gruppo sul traguardo di Lecce. Si resta al Sud con le frazioni, non banali, di Matera e Napoli. Attenzione alla settima tappa, con arrivo a Tagliacozzo in Abruzzo: quattro GPM totali, tutti durissimi, con 3400 metri di dislivello.