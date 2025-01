Lettera43.it - Genoa, Dan Sucu è ufficialmente il presidente del club: Zangrillo resta nel nuovo cda

A distanza di poco meno di un mese dal suo arrivo come azionista di maggioranza, Danè ildelcalcio. Lo ha comunicato lo stessodopo la riunione del consiglio d’amministrazione in cui è stata deliberata la nomina. L’imprenditore è arrivato a dicembre dalla Romania per concludere un’affare da 40 milioni di euro. L’aumento di capitale è stato ufficializzato il 13 gennaio 2025. A comporre ilcda saranno Andres Blazquez e Flavio Ricciardella, in qualità di membri esecutivi, oltre a Alessandro Giudice, Cosmin Golea, Razvan Rat e Alberto. Quest’ultimo, ormai ex, resterà quindi all’interno della società rossoblù.I tifosi del(Getty Images).: «Un onore, sarà un’esperienza indescrivibile»ha affermato: «È un onore essere ildelpiù antico d’Italia.