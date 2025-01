Quotidiano.net - Dopo il sabato nero. Circolazione regolare. Ma ancora polemiche

undi passione col blocco per 8 ore delladei treni su tutte le linee per Milano, non ci sono stati problemi ieri nelle stazioni milanesi con partenze e arrivi regolari.ritardi e cancellazioni hanno paralizzato il traffico ferroviario nel nord Italia fino al primo pomeriggio,che un treno alta velocità ha danneggiato col suo pantografo la linea aerea nel tratto tra la stazione Centrale e quella di Lambrate a Milano e poi un secondo treno passato pocoha interrotto definitivamente l’alimentazione elettrica facendo cadere un conduttore. È stato escluso dalla polfer qualsiasi atto di sabotaggio doloso e dalle 15 dipomeriggio l’intervento dei tecnici di Rfi ha permesso di ripristinare la linea anche per Bologna,la riattivazione dalle 10.