Donnapop.it - Cristiano Iovino, un testimone molto famoso rivela tutto sul pestaggio: «Era presente anche Fedez»

Oltre otto mesi fa, i nomi disono stati strettamente connessi: ora spuntano altre novità sulla notte delal personal trainer romano. Cosa è successo davvero lo scorso aprile?Le indagini sono andate avanti e alcuni verbali sottolineerebbero che esiste un superche la notte fra il 21 e il 22 aprile eraaldi: a quanto pare, sebbene abbia sempre cercato di mantenersi lontano dalla vicenda, il rapper di Rozzano era. Arlo ci hanno pensato Il Fatto Quotidiano e Dagospia.I testimoni, in realtà, sarebbero due: si tratta di unproduttore e Dj internazionale, tale Salvatore A. e una guardia giurata, Vincenzo B. Il primo dei due, secondo indiscrezioni, potrebbe esser stato un volto di Uomini e Donne, ma su questo non vi sono ancora conferme in merito.