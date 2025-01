Lanazione.it - Casa: a Firenze il bonus Imu per passare agli affitti lunghi è un flop. Solo una richiesta nel 2024 in area Unesco

Leggi su Lanazione.it

, 13 gennaio 2025 – Per ora, un pessimo risultato. La misura del ristoro sull'Imu pensata dal Comune diper incentivare i proprietari di appartamenti ina lasciare glibrevi a vantaggio di quelliha fatto. Lo scorso anno,un proprietario ha fattoin tal senso. Come ha appunto sottolineato la sindaca Sara Funaro, intervenendo a Palazzo Vecchio per presentare il bilancio 2025, "nelun proprietario è passato da affitto breve a lungo". Insomma, "le risposte non sono state positive". Dopo l’apertura dell’avviso a dicembre, valido fino alla fine dell’anno, un unico caso registrato è veramente poco. E dimostra quanto il mercato deglituristici a, in particolare nelle zone, continui a essere dominante.