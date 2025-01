Caffè Greco a Roma nel mirino delle polemiche | colazione per due a 86euro

Leggi su Funweek.it

Ildiè uno storico locale che ha visto passare illustri artisti e intellettuali. Negli ultimi tempi, però, è finito sotto accusa per motivi relativi ai prezzi ritenuti eccessivi. Nel caso specifico si è parlato di una sempliceche due persone hanno pagato 86 euro. Il conto presentato alla coppia di clienti ha dato vita ad un’ondata di, facendo parlare di “tariffe da lusso” non giustificate dai prodotti serviti.: l’analisi sulladi lussoSecondo lo scontrino pubblicato sui social dai protagonisti della vicenda di, l’ordine includeva duedal prezzo di 12 euro, tre panini da 15 euro ciascuno, una bottiglia d’acqua da mezzo litro dal prezzo di 8 euro e due coperti da 5 euro ciascuno. Per un totale di 86 euro.