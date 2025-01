Amica.it - Brunori Sas con “L’albero delle noci” verso Sanremo (e il Circo Massimo)

Leggi su Amica.it

(askanews) – Ironia, sottrazione e rigenerazione, sono le tre parole chiave per descrivere il nuovo album L’alberonoci diSas. Un disco in uscita il 14 febbraio sorprendente e ricco che arriva a cinque anni di distanza da Cip. Contiene anche il brano omonimo con cui Dario sarà in gara al Festival diSas: “Perché l’ho intitolato cos씫L’album è nato con una lunga gestazione che ha a che fare da una parte con il mio desiderio di un cambiamento, quindi di non ripetermi, dall’altra col fatto che per cambiare è necessario anche un tempo, quindi non può essere un processo che puoi decidere solo a tavolino. In questo mi ha aiutato molto Riccardo Sinigallia che ha prodotto l’album, ma che in realtà mi ha accompagnato quasi tenendomi per mano in tutte le fasi di gestazione lunga di questo album».