Bonus trasporti 2025, come ottenerlo e quali sono i requisiti previsti

Nelchi aspettava il ritorno di unvero e proprio rimarrà, purtroppo, deluso. Il governo Meloni, cosìavvenuto lo scorso anno, ha deciso infatti di non riprendere la vecchia agevolazione da 60 euro che era stata introdotta nel corso della pandemia per coloro che, a fronte di un reddito inferiore a 20mila euro, acquistavano un abbonamento per i mezzi pubblici. Viaggiatori scontenti, dunque, anche se va sottolineato che agevolazioni sui prezzi di biglietti e tariffe annuali/mensili posessere ricavate da altri interventi,nel caso della Carta dedicata a te, o da misure prese dalle singole Regioni italiane.e Carta dedicata a tePer ottenere, ricavandolo, unc’è la Carta dedicata a te, speciale PostePay prevista dall’esecutivo di Giorgia Meloniforma di contributo una tantum di 500 euro (almeno nel 2024) destinato ai nuclei familiari composti almeno da 3 persone.