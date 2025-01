Quifinanza.it - Benzina e diesel in aumento, il prezzo supera i due euro in autostrada

Negli ultimi giorni, i prezzi dei carburanti sono saliti alle stelle. Secondo le ultime rilevazioni di Staffetta Quotidiana, i prezzi dellaservito è a 1,939al litro (+6, compagnie 1,985, pompe bianche 1,851) mentre ilservito è a 1,842al litro (+7, compagnie 1,888, pompe bianche 1,754). Il Codacons segnala addirittura che in alcuni distributori insi viaggia già sopra quota 2,3al litro per lain modalità servito, arrivando a punte di 2,4sulla A1.Quanto ci costa un pieno oggiSono due i fattori principali che stanno portando questi incrementi: il primo è l’significativo delle quotazioni dei prodotti raffinati, influenzate anche da speculazioni legate alle prospettive dei mercati energetici. Il secondo fattore è di tipo normativo ed è legato ai maggiori costi sostenuti da rivenditori e gestori per rispettare la quota obbligatoria annuale di miscelazione dei biocarburanti.