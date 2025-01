Feedpress.me - Australian Open, nel primo giorno il capolavoro degli azzurri: il ripescato Passaro batte Dimitrov (n. 10), Bronzetti supera Azarenka

Leggi su Feedpress.me

Un inizio sicuro che fa ben sperare in vista di un cammino lungo due settimane. Jannik Sinnerilturno all’Slam stagionale (con un montepremi record di 96,5 milioni di dollarii) di scena sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 23enne tennista altoatesino, numero 1 del ranking Atp e campione in carica, si è imposto all’esordio sul cileno Nicolas.