Quotidiano.net - Aspettando la risposta di Hamas: svolta nei colloqui per la tregua a Gaza

Leggi su Quotidiano.net

"Stiamounada, dopo laavvenuta nella notte in Qatar: tutto ora dipende da Muhammad Sinwar, fratello dell'ex leader diucciso a. Lo ha detto una fonte di alto livello israeliana, molto vicina aisull'accordo per la liberazione degli ostaggi e una, citata dalla tv Kan. "Laè stata raggiunta dopo iavvenuti nella notte tra il capo del Mossad David Barnea, il primo ministro del Qatar al Thani e l'inviato di Trump in Medio Oriente Steve Witkoff", ha affermato la fonte.