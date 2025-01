Angela Baraldi, fuori il 17 gennaio il nuovo brano “3021”

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 13 gen. (askanews) – Da venerdì 17in radio e in digitale “”, ildiche anticipa l’omonimo album di inediti in uscita il 24in digitale, cd e vinile. L’album, prodotto da Caravan e distribuito da Sony Music Italia, è già disponibile in pre-save e in pre-order. “” è composto da 8 brani scritti dalla stessae composti insieme a Federico Fantuz. Se per gli arrangiamenti musicali la cantautrice a tratti si è lasciata ispirare dal cosmo e dal suo fascino misterioso, nei testi è andata alla ricerca dell’essenziale, esplorando sensazioni e sentimenti umani. Nata a Bologna,è una cantante e attrice con 8 album all’attivo. Negli anni Ottanta prendono forma le sue prime esperienze musicali con gruppi underground dell’area bolognese, come gli Hi-Fi Bros e The Stupid Set.