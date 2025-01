Alessandra Celletti | altro classico senza tempo

Leggi su Funweek.it

Forse è uno dei più suggestivi e indimenticabili brani del repertorio dei Rolling Stones e, in questo nuovo e interessante viaggio sonoro, la compositrice e pianista romana non poteva fare a meno di dargli giusto e necessario spazio. E così dopo Michelle dei Beatles, altrettanto unica e fondamentale, ecco la canzone-simbolo dei Rolling Stones che cancella, idealmente, la storica (anche se non del tutto confermata) rivalità tra i due leggendari gruppi. Già fuori su tutti gli store e le piattaforme digitali Lady Jane nella suggestiva reinterpretazione della. L’evocativo arrangiamento piano e voce anticipa l’uscita di Stop femicides, il nuovo attesissimo album della pianista romana. Scritta da Mick Jagger e Keith Richards, la traccia uscì come singolo negli Stati Uniti il 2 luglio 1966, lato B di Mother’s little helper ed è inserita nell’album Aftermath.