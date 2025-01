Tvplay.it - Addio Milan, ora non si torna più indietro: fissate anche le visite mediche

Ilsta pensando a come rinforzare la propria rosa, ma deve adesso affrontarel’: giàleper il rossonero.Ilsa che c’è ancora tanta strada da fare in questa stagione che non sta seguendo le aspettative della scorsa estate. Le cose con Fonseca non sono andate bene e ora c’è Sergio Conceicao in panchina per cercare di riportare il tutto sui giusti binari. Certamente la vittoria della Supercoppa nel derby contro l’Inter ha ridato vigore, ma c’è ancora tanto da dover migliorare., ora non sipiùle(LaPresse) – Tvplay.itIl club si sta allora muovendo sul mercato per provare a portare in rosa dei rinforzi che siano mirati. A tal proposito ha fatto tanto parlare, negli ultimi giorni, il nome di Marcus Rashford che potrebbe lasciare il Mster United ma che ha al tempo stesso attirato l’attenzione di diversi club importanti.