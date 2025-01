Liberoquotidiano.it - "Vi ricordo una cosa su Musk e Soros": così Federico Rampini demolisce la sinistra

Com'è come non è, tutti quanti parlano di Elone George. Nella conferenza stampa di Giorgia Meloni i due nomi ricorrenti sono proprio quello degli ultra-miliardari. Il primo lo hanno fatto spesso i giornalisti, il secondo lo ha ritirato fuori proprio la premier, per far tornare la memoria ai distratti. Stesso copione anche a PiazzaPulita, su La7: qui èa dover vestire i panni del grillo parlante della. «nell'ultima campagna elettorale ha dato il quadruplo dei finanziamenti cheha dato a Trump.», ha ricordato l'inviato del Corriere della Sera, spesso voce solitaria nel campo progressista quando si tratta di pesare e misurare correttamente le vicende. La tesi dominante in studio è quella delpericolo per la democrazia e viene il sospetto, per dirla alla Meloni, che il problema non siano i suoi soldi quanto il fatto che non sia vicino al mondo dem.