Roma-Inter Women 1-2 | arriva la vittoria nello scontro diretto!

L’vince contro lacon il risultato di 2-1. Le nerazzurre conquistano lo stadio Tre Fontane e sfruttano il vantaggio numerico maturato nel primo tempo.SUCCESSO – L’batte laper 2-1 nella partita valida per la quattordicesima giornata della Serie A Femminile. Risultato incredibile per le ragazze di Gianpiero Piovani, che battono le campionesse d’Italia allungando tra l’altro in classifica. Nel primo tempo Polli e Thorgesen hanno colpito, anche se la seconda non è più giocatrice dell’. La centrocampista ha firmato il tabellino con il consueto gol dell’ex: ha indossato 37 volte la maglia nerazzurra. L’espulsione di Valentina Giacinti ha spianato la strada alla squadra meneghina, che ha saputo sfruttare al meglio la superiorità numerica. Il mister Piovani ci è andato giù pesante fin dal 46?, inserendo Bugeja per Tomaselli e mandando un messaggio forte alle sue ragazze.