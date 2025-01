Lanazione.it - "Rifiuti, più differenziata con la tariffa puntale"

ORVIETO – Si ad un termovalorizzatore, ma solo dopo aver verificato che sia sostenibile altrimenti meglio usate quello esistente di Terni mentre ad Orvieto deve partire la "puntuale" per far pagare ai cittadini tasse suicorrispondenti a quanti ne consumano effettivamente. Sono queste alcune delle posizioni espresse da Proposta civica e dalla sua presidente Roberta Palazzetti. "Innanzitutto, chiediamo l’impegno effettivo della Regione e del Comune ad adottare rapidamente tutti gli strumenti a disposizione per aumentare la percentuale di raccolta, riducendo al minimo inon riutilizzabili o riciclabili. A tal fine avevamo già proposto il sistema della cosiddettapuntuale, che premia i comportamenti più virtuosi di cittadini e imprese, garantendo una bolletta più leggera a coloro che differenziano di più e meglio" dice Palazzetti.