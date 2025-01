Ilgiorno.it - Professione tester sul web. Dalla startup di Cremona alla rete da 9 milioni l’anno

di persone nel mondo iscritte a una piattaforma online e ingaggiate con un sistema di ricompense per testare app, siti web, servizi di e-commerce, interfacce bot e altri software che interagiscono con l’utente. Segnalando poi eventuali bug, malfunzionamenti, vulnerabilità nella sicurezza e modalità per migliorare l’esperienza. Una community didiffusa su scala globale, ma riunita intorno a una piattaforma cloud: quella di Unguess,nata anel 2015, ma arrivata a lavorare con banche e assicurazioni, aziende di e-commerce come Amazon, brand della moda come Bulgari e Louis Vuitton, e altri colossi come Enel, Sky e Pirelli. "Percepivo le potenzialità del mondo delle. Lavoravo a Londra per Piaggio, ma ho deciso di tornare in Italia per aprire una società - racconta Luca Manara, 44 anni, fondatore e ceo di Unguess -.