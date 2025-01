Inter-news.it - Pagelle Roma-Inter Women: Serturini golazo, Milinkovic un muro!

L’batte la2-1 e si porta al secondo posto da sola in classifica. Bene, così come. Ledi.Rúnarsdóttir 6,5: Poco impegnata a dir la verità, ma nella ripresa c’è una conclusione pericolosa di Glionna ben respinta in due tempi.: ledella difesaBowen 5,5: Rischia tanto nel primo tempo quando comporta il fallo di reazione e da rosso di Giacinti. Anche lei si meriterebbe il giallo, ma Andreano non lo ravvisa.7: Una roccia assoluta. Gara molto importante della giocatrice serba, che amministra benissimo la difesa dell’.Andrés 5,5: Dalla sua parte l’soffre, tanto da subire il pareggio momentaneo di Thogersen e nella ripresa, Glionna sfiora anche il pari.: ledel centrocampoMerlo 6,5: È una continua spina nel fianco della, con le sue sgroppate sull’out di destra.