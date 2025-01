Mistermovie.it - Mister Movie | Novità su Data di Uscita, Trama e Cast di Cleopatra con Gal Gadot

Dopo aver interpretato ruoli iconici come Wonder Woman e la Regina Cattiva, Galsi prepara a calarsi in uno dei personaggi storici più affascinanti di sempre: Cleopatra, l’ultimo faraone d’Egitto. Il progetto, annunciato nel 2020, promette di portare una nuova luce sulla figura storica, discostandosi dalle rappresentazioni tradizionali.Galnei panni di Cleopatra: tutto ciò che sappiamo sul film storico in arrivoclass="wp-block-heading">Gal, unica attrice finora confermata nel, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto. In un’intervista a Vogue, ha spiegato come Cleopatra rappresenti per lei una figura reale di potere e influenza, paragonandola alla sua interpretazione di Wonder Woman:“Se Wonder Woman è la leader donna forte immaginaria, Cleopatra è in realtà quella vera.