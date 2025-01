Piperspettacoloitaliano.it - Mina Settembre 3 anticipazioni seconda puntata del 19 gennaio 2025, la trama degli episodi 3-4

Ledi3 del 19Serena Rossi è tornata ad interpretare l’indomita assistente sociale che abbiamo imparato ad amare nelle stagioni precedenti. Al suo fianco ritroviamo Giuseppe Zeno, Marisa Laurito, Christiane Filangieri, Ludovica Nasti, Valentina D’Agostino, Nando Paone e Rosalia Porcaro. Dopo i primi, ecco ledelladi3 del 193-4)e Domenico si preparano a incontrare l’assistente sociale incaricato dell’adozione di Viola. L’uomo è un perfezionista e non fa sconti a Domenico che, dopo mesi di assenza seppur per buone ragioni, deve impegnarsi di più per costruire un vero rapporto con Viola.e Domenico hanno una notizia importante da condividere con Viola, ma temono che possa sconvolgerli.