Match delicato a Pinerolo per il Bisonte Firenze prima del tour de force

– Inizia una settimana complicata per Il, che in otto giorni dovrà giocare tre partite ravvicinate, fra cui quelle contro due big del campionato come Milano e Novara.Laperò, valida per la diciassettesima giornata della serie A1 Tigotà, è quella teoricamente più contendibile: il 12 gennaio alle 17 le bisontine sono attese al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte dalla Wash4Green, che le precede di un punto in classifica e che è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Una sfida difficile, in un palazzetto molto caldo anche se già espugnato due volte su due da Il, che è a caccia di punti importanti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica e che dovrà ritrovare continuità e limitare gli errori rispetto all’ultima sconfitta con Chieri.