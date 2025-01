Ilrestodelcarlino.it - Mario Lolli compie 100 anni e guida ancora la sua Mercedes

Bizzuno (Ravenna), 12 gennaio 2025 – La Bassa Romagna si conferma come uno dei territori più longevi della provincia di Ravenna. Un ulteriore testimonianza arriva dalla frazione lughese di Bizzuno, dove l’altro giorno (venerdì 10), circondato dall’affetto dai figli Fulvia e Daniele, dei nipoti Gianmarco, Gianluca e Deborah, della pronipote Giulia, nonché da parenti e amici, ha festeggiato le 100 primavere. Per l’occasione ha ricevuto la gradita visita della sindaca di Lugo Elena Zannoni, che gli ha portato gli auguri a nome dell’amministrazione comunale e della comunità, omaggiandolo di una pergamena. Nato il 10 gennaio 1925, ‘nonno’ ha vissuto a San Bernardino, per poi trasferirsi a Bizzuno. Il 14 febbraio 1953, giorno di San Valentino, convolò a nozze con Bruna Tarlazzi, unico suo grande amore sbocciato in età adolescenziale.