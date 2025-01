Inter-news.it - LIVE Venezia-Inter 0-1: che riflesso di Sommer! Salva l’Inter

è la partita valida per la ventesima giornata di Serie A. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i lagunari allenati da Eusebio Di Francesco. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca allo Stadio “Pier Luigi Penzo” di0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP53? Prima conclusione dell’in questo secondo tempo e arriva con Taremi. Ma l’iraniano è tanto impreciso, tanto che il pallone finisce in fallo laterale e aveva calciato da dentro l’area di rigore (in posizione leggermente laterale).49?CHE! Doumbia riesce a colpire sotto porta, ma trova un grandissimoa parare. Che!46? Subito Oristanio a provarci con una conclusione di sinistro, pallone alto sopra la traversa.