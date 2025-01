Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tra le moto parte forte Sanders, Ekstroem nelle auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.32– Primi passaggi al km 50.è in prima posizione con 7 secondi su Lategan e 24 su Guthrie.07.30– Lo stage è già nel vivo. Al km 45 comandacon 6 secondi su Quintanilla e 26 su Benavides, quindi Van Beveren a 51. Al passaggio dei 90 km semprein vetta con 15 secondi su Schareina e 1:22 su Quintanilla.07.25 Buongiorno amici e amiche di OA Sport. La frazione odierna ha già preso il via, almeno per lee le. I camion partiranno solamente alle ore 07.48.Programma, orari e tv della giornataBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladella settima frazione della. La “corsa più dura del mondo” entra sempre più nel vivo e ogni chilometro potrebbe diventare decisivo per la definizione delle classifiche generali delle tre categorie.