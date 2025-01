Quotidiano.net - La serie tv su Mussolini. Tra fiction e politica. Ma la Storia è un’altra cosa

Leggi su Quotidiano.net

De Robertis Si chiama, e un motivo ci sarà. Dove nell’enunciazione del genere risiede contemporaneamente la forza e i limiti, con un termine neutro potremmo dire la caratteristica, di una operazione culturale importante, attesa da tempo, sicuramente destinata a far discutere e a catturare l’attenzione del pubblico, non solo italiano. Perché M - Il figlio del secolo andata in onda in prima visione da venerdì scorso su Sky, è prima di tutto un’opera distorica, certamente, ma sempre. Un’opera in sostanza che si ripromette di ottenere grandi ascolti attraverso l’uso di una sceneggiatura brillante, di una prova attoriale magistrale di Luca Marinelli, di una regia efficace, di una produzione che non ha lesinato nei mezzi, ma che, nello stesso tempo, accetta di seguire un proprio percorso narrativo senza dover per forza di cose fare i conti coi fatti realmente accaduti.