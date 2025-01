Terzotemponapoli.com - La pagella di Napoli – Verona

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ildopo una settimana travagliata per la vicenda della cessione di Kvaraskhelia, davanti al proprio pubblico batte ilconquistando la quinta vittoria consecutiva allungando di due punti sull’Atalanta, rispondendo all’Inter vincente a Venezia, adesso test importantissimo di sabato sera a Bergamo.2 – 0Ho visto questo:Meret 6: Impegnato quasi solo sulle uscite, qualche errore rimediato con buone uscite. Di Lorenzo 7,5: Sblocca la partita dopo pochi minuti in complicità con Montipo, macina chilometri sulla fascia, l’intesa con Politano è ormai perfetta. Rrahmani 7: Un paio di errori in disimpegno a inizio gara, poi sfoggia una prestazione sontuosa con due interventi straordinari che evitano pericoli a Meret. Juan Jesus 6,5: Qualche errore di concentrazione quando imposta rimediato con un buon intervento, poi normale amministrazione.