Kvaratskhelia il retroscena sul rinnovo | la verità sull’offerta monstre

Notizie Calcio Napoli – Spunta unsul mancatodiche fa infuriare ancora di più i tifosi partenopei: tutta laArrivano notizie calcio Napoli importanti sul futuro di Khvichache rendono ancora più chiare le dinamiche dell’imminente addio del georgiano dalla squadra. Un fulmine a ciel sereno, in pieno campionato, con la squadra in corsa per la vittoria dello Scudetto. Nella conferenza stampa di ieri, Antonio Conte si è dichiarato fortemente deluso e come si può biasimarlo.Lo sono anche i sostenitori azzurri, che speravano di poter contare sul numero 77 almeno fino alla fine della stagione. Sognando con lui il quarto titolo, dopo che era stato lo stesso Kvara uno dei grandi protagonisti della vittoria del terzo scudetto appena 2 anni fa.