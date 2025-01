Napolipiu.com - Kvara verso l’addio, il Napoli ha trovato il sostituto: il colpo arriva dalla Turchia

Leggi su Napolipiu.com

, ilhail: il">Gli azzurri pensano a Ziyech del Galatasaray per rimpiazzare il georgiano. Il marocchino è in rottura totale con il suo club e può liberarsi a giugno.Il mercato delsi accende con un nome a sorpresa. Mentretskhelia si avvicina al PSG, gli azzurri hanno messo gli occhi su Hakim Ziyech, il fantasista marocchino che sta vivendo un momento turbolento al Galatasaray. Una pista che si sta scaldando ora dopo ora, con il club partenopeo che vede nel talentuoso ex Ajax il profilo perfetto per non far rimpiangere il georgiano.Le vie del mercato sono infinite, e questa volta portano a Istanbul. Ziyech, che innon ha mai davvero brillato (appena 3 assist in 12 presenze), sta vivendo un momento di forte tensione con il tecnico Buruk.