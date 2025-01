Panorama.it - Io Canto Senior: il talent show che celebra i talenti over 45

Dopo il successo di IoGeneration, arriva su Canale 5 in prima serata Io, la nuova edizione delche45. A partire da venerdì 10 gennaio, il programma sarà condotto da Gerry Scotti.Iodarà il palco a 18 cantanti non professionisti, che, pur avendo altre occupazioni nella vita, nutrono una passione straordinaria per la musica. Un'opportunità unica per mettersi alla prova su un palco prestigioso e condividere emozioni autentiche con il pubblico.Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, i concorrenti si sfideranno ogni settimana, nell’arco di quattro appuntamenti, per conquistare la vittoria.A supportare i partecipanti nelle loro esibizioni, tornando nel ruolo di capitani, ci saranno Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta, che condivideranno la loro esperienza e guida.