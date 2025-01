Sport.quotidiano.net - Inzaghi: "Ho fiducia nei miei ragazzi, ripartiamo delle vittorie con Sampdoria e Sassuolo"

Pisa, 12 gennaio 2025 - Dalla sala stampa dell’Arena Garibaldi il tecnico nerazzurro Filippoha anticipato i temi della sfida di domani sera contro la Carrarese. Di seguito le sue dichiarazioni. Com’è stato preparare questa partita, la prima dell’anno? “Un po’ di riposo ci ha dato ulteriore energia, voglio lo stesso atteggiamentoultime due partite”. Chi ci sarà a disposizione? “Mancherà solo Vignato per un problema alla caviglia, poi siamo in attesa del tesseramento di Meister. Se arriverà la conferma ci sarà la convocazione anche per lui, per il resto siamo tutti”. I risultati di oggi? Lo Spezia ha pareggiato “Il campionato è lunghissimo, ora si ricomincia e il girone di ritorno sarà in salita. Degli altri mi interessa poco anche se li guardiamo, ma tutto dipenderà da noi dopo, abbiamo il destino nelle nostre mani.