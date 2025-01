Iltempo.it - Il mondo al contrario di Elly: ora è la destra a strumentalizzare Ramy

Quello diSchlein, parafrasando il libro-slogan di Roberto Vannacci, è proprio ilal. Nel day after delle violenze rosse sulla scia della morte diElgaml in varia città da Roma a Bologna dove è scattato anche un assalto alla Sinagoga, la segretaria del Pd arriva ad affermare che è lache non devela vicenda. Dimenticando le polemiche sul video dell'inseguimento, gli attacchi alle forze dell'ordine e le violenze rosse in piazza. "Pieno supporto al sindaco di Bologna e ai cittadini bolognesi per la devastazione e le violenze della scorsa notte che hanno colpito anche alcuni esponenti delle forze dell'ordine, oltreché la Sinagoga e vari esercizi commerciali", si legge in una nota della segretaria Pd, La quale esprime "tutta la solidarietà del Partito Democratico che condanna sempre ogni atto violento".