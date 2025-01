Ilgiorno.it - Il fantastico mondo dei giochi ad Abbiategrasso: domenica di tornei al Castello visconteo, al tavolo i nonni sfidano i nipoti

(Milano), 12 gennaio 2025 – Tre sale. I Sotterranei, con cento posti a sedere, la Biblioteca civica e la Sala consiliare dotate, a testa, di 50 posti che, si prevede, saranno tutti occupati. Treprincipali, con 50 inscritti ognuno. I più richiesti? Quelli di Magic e Yu-Gi-Oh! Questi alcuni numeri della seconda edizione di Abbiategames, manifestazione ludica, in svolgimento fino ad oggi, a partire dalle 10, aldi, in Piazza. A ingresso gratuito, organizzata dalla Consulta Giovani del Comune del Comune cittadino, in collaborazione con i negozi locali Gamerlande Black Lotus, la kermesse offre un fine settimana dedicato adaper ogni età e di ogni genere, dagli scacchi ai quelli di ruolo, passando per Monopoli e proposte più fantasy.