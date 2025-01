Ilrestodelcarlino.it - Il cambio della guardia. Chiude il bar Foggy mug: "Arriverà una famiglia"

The Castle, il profumo del Castello. Orlando, dedicata al paladino del poema dell’Ariosto. The Bike, ispirata alla passione anche qui tutta ferrarese per la bicicletta. Miscele e aroma di caffè, gira il cucchiaino. Non poteva che chiamarsimug, tazzina nebbiosa, il marchio creato da Krifi Caffè simbolotradizione artigianale del caffè made a Ferrara. Fondata nel 1961, oltre 60 anni di storia, una caffetteria a Salonicco, in Grecia, presente ormai in tutto il mondo. Alle redini c’è Guido Baroni, 32 anni. Fu lui a creare un mini igloo plastificato, una bolla dentro la quale bere un espresso ai tempi del Covid, proprio davanti alMug, in via Cortevecchia 20. Il locale venne aperto nel 2019, pochi mesi primagrande pandemia. Obiettivo, trasformare il marchio in una tangibile realtà.