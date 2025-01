Quotidiano.net - ‘Here’, una graphic novel al cinema

Roma, 12 gennaio 2024 – In un’intervista rilasciata al Los Angeles Times nel 1994, in occasione dell’uscita di “Forrest Gump”, il regista Robert Zemeckis aveva dichiarato che gli effetti speciali dei film, nella sua testa, non erano altro che “un’estensione dell’illusione del”, e che nel futuro sarebbero stati “comuni quanto un microfono su un set”. Alla luce dell’arrivo nelle sale di “Here”, l’ultimo film di Zemeckis neiitaliani dal 9 gennaio, e, soprattutto, della sua ricezione da parte di critica e pubblico, l’affermazione del regista sembra avere una certa risonanza. “Here” non è un film qualsiasi. Basato sul “fumetto che ha cambiato la storia dei fumetti” di Richard McGuire, la sua peculiarità è che la storia si svolge sempre nello stesso spazio, visto sempre dalla stessa prospettiva – “qui”, appunto – ma in intervalli temporali diversi.