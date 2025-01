Grand Prix di Sciabola, arriva uno splendido argento di Michela Battiston a Tunisi

Leggi su Ilfaroonline.it

, 12 gennaio 2025 –e prestazione diche splende d’neldi. È il secondo podio in carriera per latrice friulana,ta a un passo da una medaglia d’oro che avrebbe meritato, sfuggita solo sui titoli di coda della finale contro la giapponese Emura (vincitrice per 15-13). Sempre al femminile, ottima prova anche per Eloisa Passaro, che ha chiuso in 8^ posizione. Per l’Italia del CT Nicola Zanotti, inoltre, nel GPno sonote buone risposte pure nella competizione maschile con il 6° posto di Luca Curatoli e il 7° di Michele Gallo.Lae giornata diè iniziata con la vittoria per 15-12 contro la cinese Lin nel primo turno. L’azzurra ha poi vinto con il punteggio 15-9 il derby in casa Italia con Martina Criscio nel tabellone da 32.