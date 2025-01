Pronosticipremium.com - Genoa-Parma 1-0, decide Frendrup: prima vittoria in casa per i rossoblù

Il lunch match della ventesima giornata di Serie A trasi conclude con il risultato di 1-0 per i padroni dila rete nella ripresa di Morten, con l’aiuto della deviazione di Del Prato, che ha messo fuori causa Suzuki. Iagganciano la Roma a 23 punti, mentre i crociati rimangono in quartultima posizione in classifica. La partitaIl copione della partita è chiaro, con ilche conduce il gioco, mentre ilattende. All’11’ arriva il primo squillo deicon Pinamonti, ma il suo colpo di testa termina parecchio alto sopra la traversa. Al 22? il Grifone ha due grandi occasioni con Vasquez: sugli sviluppi di un calcio d’angolo il difensore messicano ha due buone opportunità per segnare,però colpisce Valeri, poi Suzuki. Al 32? arriva il primo squillo delcon Bonny, che dopo una ripartenza arriva al tiro incrociato con il mancino, ma la conclusione termina fuori al lato.