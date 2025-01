Ilgiorno.it - Forza Italia piange Luca Palmegiani, giovane militante azzurro scomparso a 25 anni

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 12 gennaio 2025 – Aveva scelto Milano, da Latina, per continuare con passione il suo impegno politico in, “la seconda famiglia migliore che potessi mai desiderare”. Ma probabilmentecovava un malessere oscuro che alla fine ha avuto il sopravvento. Il 25enne ex coordinatore provinciale didella provincia pontina, si è tolto la vita ieri, 11 gennaio, gettandosi dal terzo piano di un albergo di Roccaraso, in provincia dell'Aquila, dove si trovava per partecipare all'evento di'Azzurri in vetta' che si stava tenendo nella vicina Rivisondoli. "Voglio varcare il confine della gabbia che mi opprime". "Amici miei, vi amo tutti e vi proteggerò dall'alto". Sono state le sue ultime parole, pubblicate su Instagram. L'allarme è scattato intorno alle 15, quando il venticinquenne è stato soccorso dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto insieme ai carabinieri, e trasportato d'urgenza all'ospedale de L'Aquila.