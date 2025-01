Coppa del Mondo di Sci Alpino Brignone chiude terza nel SuperG | è prima in Coppa del Mondo

Leggi su Ilfaroonline.it

Ancora Federica. La sciatrice azzurra si prende il primo posto nella classifica generale dideldi sciconquistando il terzo posto neldi Sankt Anton.ha chiuso con il tempo di 1’18?43, mentre la gara è stata vinta dalla statunitense Lauren Macuga, impostasi in 1’17?51. Seconda Stephanie Venier, mentre l’eterna Lindsey Vonnquarta.Tredicesimo e quattordicesimo posto, rispettivamente, per le azzurre Elena Curtoni e Laura Pirovano. Ancora fuori Sofia Goggia, che conclude un weekend da incubo dopo la caduta di ieri nella discesa libera, vinta da: “Non mi sono mai sentita di sciare bene oggi”, ha detto la bergamasca, “a livello tecnico non va bene. Anni fa dopo un weekend così sarei tornata a casa con il broncio. Il dispiacere c’è, ma la cosa più importante è dire ‘sto bene'”.