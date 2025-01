Inter-news.it - Compagnoni: «Frattesi? Un problema. Inter, un’assenza pesante!»

Leggi su Inter-news.it

Mauriziosi è espresso sulla posizione di mercato di Davidee sulla sfida tra il Venezia e l’. Questo il suo commento.IL RAGIONAMENTO – Maurizioha parlato a Sky Sport del futuro di Davidee del prossimo match dell’contro il Venezia. Il giornalista ha posto l’accento sul fatto che non sarà semplice cedere il calciatore romano alle condizioni dettate dai meneghini: «Ilè che l’valutatanto, per cui non so quante squadre siano disposte a fare un sacrificio economico per arrivare a lui. Non penso che sia così semplice la sua uscita a gennaio». Oltresull’incidenza dell’assenza di Calhanoglu in Venezia-LA CONVINZIONE –si è successivamente pronunciato sul tema delle defezioni in casain vista del Venezia.