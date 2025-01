Liberoquotidiano.it - "Come sta mio padre", Anna Lou Castoldi-choc, la rivelazione alla Toffanin: ansia per Morgan

Un'intervista a tratti tormentata, quella proposta a Verissimo, il programma di Silviain onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 11 gennaio. L'intervistata eraLou, la figlia die Asia Argento, protagonista molto apprezzata dell'ultima edizione di Bndo con le Stelle, il programma danzereccio del sabato sera condotto su Rai 1 da Milly Carlucci. E durante l'intervista, la padrona di casa ha voluto toccare un tema delicato, chiedendogiovanestia andando il rapporto con suo, recentemente finito sotto i riflettori per alcune vicende legali. La figlia, con sincerità, ha raccontato di vivere un momento tutt'altro che semplice: "Sta soffrendo molto in questo periodo. So che non sta benissimo. Io gli ho detto che dovrebbe prendere questo tempo per riflettere, anche perché non sarà per sempre così", ha ammessoLou.