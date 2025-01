Sport.quotidiano.net - Calcio a 5. L’OR non vince, ma chiude in testa. Colpo della Real Casalgrandese

Reggio Emilia (24) non riesce ad iniziare il 2025 con una vittoria mail girone d’andata di A2 in vetta. Il 3-3 a Crema (8) permette agli uomini di Margini, che non capitalizzano 2 reti di vantaggio a fine primo tempo, di mantenersi a +2 sull’MGM 2000, fermato sul 6-6 dall’Altovicentino dopo esser stato sotto di 3 reti. Dopo 2’ OR avanti 2-0 con Fation Halitjaha e Ruggiero, poi è Valtin Halitjaha a insaccare il 3-1 a fine primo tempo; nella ripresa, però, viene espulso Mazzariol e i lombardi rimontano. In Serie Besterno(15): 6-3 in Toscana col Torrita (12) con tris di Gallina; resta penultimo il Bagnolo (12), ko 7-3 in casa dall’Arpi Nova (15). In C1 vittorie casalinghe per il Guastalla (19), 3-2 sull’Aposa Bologna (11) firmato dalla doppietta di Verona, e Shqiponja (18) che batte 6-4 il Due G Futsal Parma (21) con tris di Kabashi.